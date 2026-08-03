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Vietnam Incar Kemenangan di Kandang Indonesia demi Jaga Asa ke Semifinal

Senin, 03 Agustus 2026 – 13:00 WIB
Vietnam Incar Kemenangan di Kandang Indonesia demi Jaga Asa ke Semifinal - JPNN.com Jabar
Pemain timnas Vietnam berlatih menjelang laga Grup A Piala AFF 2026 kontra Indonesia di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/8/2026). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Tim nasional Vietnam membidik kemenangan saat menghadapi Indonesia pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026).

Pelatih tim nasional Vietnam, Kim Sang-sik, mengatakan pertandingan melawan Indonesia menjadi laga penting bagi timnya untuk menjaga peluang melaju ke babak semifinal.

Oleh karena itu, Vietnam datang ke Stadion Pakansari dengan tekad meraih tiga poin meski harus bermain di kandang lawan.

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“Pertandingan besok sangat penting untuk langkah kami ke babak berikutnya. Kami tahu ini pertandingan tandang yang sulit, tetapi kami memiliki motivasi yang kuat dan kami datang untuk menang,” kata Kim dalam konferensi pers pralaga di Stadion Pakansari, Minggu (2/8/2026).

Vietnam saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup A dengan koleksi empat poin dari dua pertandingan.

Posisi tersebut diperoleh setelah Vietnam bermain imbang tanpa gol melawan Singapura pada pertandingan sebelumnya.

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Singapura memimpin klasemen sementara dengan tujuh poin dari tiga pertandingan. Indonesia berada di posisi kedua dengan enam poin dari dua laga, sedangkan Kamboja dan Timor Leste belum mengumpulkan poin.

Laga Krusial bagi Vietnam

Vietnam membidik kemenangan atas Indonesia di Stadion Pakansari demi menjaga peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Kim Sang-sik menargetkan tiga poin
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