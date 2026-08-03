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JPNN.com Jabar Olahraga Jelang Laga Indonesia vs Vietnam, Kim Sang-sik Waspadai Kekuatan Kolektif Tim Garuda

Jelang Laga Indonesia vs Vietnam, Kim Sang-sik Waspadai Kekuatan Kolektif Tim Garuda

Senin, 03 Agustus 2026 – 11:00 WIB
Jelang Laga Indonesia vs Vietnam, Kim Sang-sik Waspadai Kekuatan Kolektif Tim Garuda - JPNN.com Jabar
Pelatih tim nasional Vietnam Kim Sang-sik (kanan) bersama kiper Vietnam Patrik Le Giang pada konferensi pers pralaga di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/8/2026). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pelatih tim nasional Vietnam, Kim Sang-sik, mewaspadai kekuatan kolektif Timnas Indonesia menjelang pertemuan kedua tim dalam pertandingan lanjutan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026).

Kim mengatakan Indonesia memiliki skuad berkualitas sehingga Vietnam tidak akan memusatkan perhatian untuk meredam satu pemain tertentu.

Menurut dia, seluruh pemain Indonesia memiliki potensi untuk memberikan ancaman.

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“Kami sudah menganalisis Indonesia. Mereka memiliki skuad yang sangat kuat. Kami tidak hanya fokus kepada satu pemain, tetapi kepada seluruh tim,” kata Kim dalam konferensi pers pralaga di Stadion Pakansari, Minggu (2/8/2026).

Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakui Indonesia memiliki sejumlah pemain berbahaya, termasuk penyerang Mitchell Baker yang tampil tajam pada pertandingan sebelumnya.

Namun, Kim menilai kekuatan utama Timnas Indonesia bukan hanya terletak pada kemampuan individu, melainkan pada permainan kolektif yang ditampilkan seluruh pemain.

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“Semua pemain harus kami waspadai. Mereka bermain sebagai sebuah tim dan itulah yang menjadi perhatian kami,” ujarnya.

Vietnam Bidik Kemenangan di Pakansari

Pelatih Vietnam Kim Sang-sik mewaspadai kekuatan kolektif Timnas Indonesia menjelang laga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor
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TAGS   pertandingan Timnas Indonesia piala aff stadion pakansari asean hyundai cup 2026 Timnas Indonesia vs Vietnam Mitchell Baker kabupaten bogor timnas vietnam

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