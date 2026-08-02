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Gegara Hal Ini, Stadion I Wayan Dipta Bali Resmi Jadi Venue Semifinal dan Final Piala Presiden 2026

Minggu, 02 Agustus 2026 – 20:00 WIB
Gegara Hal Ini, Stadion I Wayan Dipta Bali Resmi Jadi Venue Semifinal dan Final Piala Presiden 2026 - JPNN.com Jabar
Foto udara Stadion Kapten I Wayan Dipta di Gianyar, Bali. Foto: Antara

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Teka-teki soal venue pertandingan semifinal dan final Piala Presiden 2026 akhirnya terjawab.

Stadion I Wayan Dipta di Pulau Bali resmi ditunjuk sebagai venue netral untuk mementaskan fase krusial turnamen pramusim ini.

Kepastian tersebut sekaligus mengantar jalannya turnamen ke babak empat besar yang mempertemukan duel-duel sarat gengsi.

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Di babak semifinal, Persib Bandung dipastikan akan bertemu rival abadinya, Persija Jakarta. Sementara Persebaya Surabaya bakal berhadapan dengan Arema FC dalam derbi Jatim.

Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa awalnya sempat ada wacana untuk melangsungkan laga puncak di Kota Surabaya. Namun, setelah berdiskusi dengan Wali Kota Surabaya, opsi tersebut urung dilakukan dan dialihkan ke Pulau Bali.

"Tadinya saya maunya di Surabaya dengan pertimbangan di sini kotanya aman, ya, kemudian masyarakatnya penuh semangat, bersih, ya, dan saya menyaksikan sampai tadi pagi saya keliling Surabaya betul-betul kota yang sangat indah dan penuh semangat dan spirit yang luar biasa," kata Maruarar dalam press conference, Minggu (2/8/2026).

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"Tapi saya tentu berdiskusi dengan penguasa Surabaya, adik saya Pak Wali Kota, mungkin pada kesempatan yang lain Surabaya akan kita tentukan menjadi tuan rumah semifinal ya," tambahnya.

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan berkoordinasi langsung dengan Ketua Umum PSSI, pilihan final jatuh ke Bali. Keputusan ini juga telah mendapat lampu hijau secara langsung dari Erick Thohir.

Maruarar Sirat resmi mengumumkan penunjukan Bali sebagai venue pertandingan semifinal dan final Piala Presiden 2026.
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TAGS   persib persebaya persija arema fc piala presiden persib vs persija persebaya vs arema Maruarar Sirait semifinal piala presiden stadion i wayan dipta bali

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