Duel Panas Persib vs Persija, Gabriel Mutombo Bidik Kemenangan dan Tiket Final

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Duel el Clasico Indonesia antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta bakal tersaji dalam laga semifinal Piala Presiden 2026.

Venue pertandingan belum ditentukan, meski laga akan digelar pada Selasa (4/8/2026).

Bek tengah Gabriel Mutombo mengatakan, dirinya sudah memahami sepenting apa kemenangan melawan Persija.

Duel sarat gengsi itu selalu jadi perhatian publik dalam berbagai turnamen, termasuk Piala Presiden.

Menurutnya, ia dan rekan-rekannya harus bekerja maksimal demi kemenangan dan lolos ke partai final.

"Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar. Ini seperti derbi, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandinan ini," kata Mutombo ditemui seusai latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (2/8).

Meskipun ini hanya turnamen pramusim, tetapi pesepakbola Prancis itu tetap memandang serius laga semifinal nanti. Persib sebagai juara bertahan Liga 1 harus menjaga mentalitasnya di panggung nasional itu.

"Ini memang pramusim, tetapi kami harus menjaga mentalitas sebagai pemenang. Anda harus menang dan Anda ingin memenangkan setiap pertandingan, jadi tentu kami harus memenangkan pertandingan ini," pungkas eks penggawa Ratchaburi FC tersebut. (mcr27/jpnn)