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Heboh! Surat Perubahan Format Piala Presiden 2026 Beredar, Persib dan Persebaya Diklaim Langsung ke Final

Minggu, 02 Agustus 2026 – 13:00 WIB
Heboh! Surat Perubahan Format Piala Presiden 2026 Beredar, Persib dan Persebaya Diklaim Langsung ke Final - JPNN.com Jabar
Opening ceremony turnamen pramusim Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Format pertandingan semifinal dan final Piala Presiden 2026 dikabarkan mengalami perubahan.

Dalam surat edaran yang beredar di media sosial dengan nomor: 150/PP-OC/VIII/2026, tertera informasi perihal pemberitahuan klasemen akhir Piala Presiden 2026.

Surat tersebut ditujukan kepada dua peringkat teratas klasemen Grup A, yakni Persib Bandung dan Arema FC.

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Surat yang ditandatangani Ketua Panitia Pelaksana Tsamara Amany pasa 1 Agustus 2026 itu memberitahukan bahwa masing-masing juara grup langsung bertemu di babak final.

Sementara runner-up, saling memperebutkan tempat ketiga.

Surat itu beredar luas di media sosial, Minggu (2/8/2026). 

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Dalam surat itu dijelaskan, klub yang menempati peringkat pertama di Grup A maupun Grup B akan bertandang di babak final. Adapun Persib menjadi juara Grup A dan Persebaya juara Grup B.

"Klub yang menempati peringkat pertama akan bertanding pada pertandingan final Piala Presiden 2026," tulis keterangan surat tersebut sebagaimana dilihat jpnn.

Persib Bandung dikabarkan langsung bertemu Persebaya Surabaya dalam final Piala Presiden 2026. Keputusan baru diumumkan sore nanti
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TAGS   persib piala presiden persib vs persebaya turnamen pramusim semifinal piala presiden final piala presiden

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