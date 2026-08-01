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Portina Depok Kirim Anggota untuk Ikuti Pelatihan Wasit hingga Juri Lisensi Nasional

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 19:57 WIB
Portina Depok Kirim Anggota untuk Ikuti Pelatihan Wasit hingga Juri Lisensi Nasional - JPNN.com Jabar
Portina Depok kirim lima anggota ikuti pelatihan instruktur, wasit, dan juri. Foto : Dokumen Portina

jabar.jpnn.com, DEPOK - Persatuan Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia (Portina) Kota Depok mengirimkan lima anggota untuk mengikuti pelatihan penataran instruktur, wasit dan juri berlisensi nasional.

Kegiatan tersebut, digelar selama dua hari oleh Portina Pusat di Aula Dipankara Universitas Budhi Dharma, jalan Imam Bonjol, Kota Tangerang Banten.

Ketua Portina Kota Depok, Irfan Januar mengatakan, ada lima pengurus yang qmengikuti pelatihan penataran Instruktur, Wasit dan Juri, tingkat nasional, berlisensi nasional.

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Dirinya menuturkan, pelatihan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan pada bidang perwasitan dan penjurian.

“Portina Kota Depok mengirimkan lima orang, dua orang dari pengurus Portina dan tiga orang dari para guru SD, SMP dan SMA,” ucapnya, Sabtu (1/8).

Dalam pelatihan tersebut, para peserta dibekali materi kebijakan dan regulasi olahraga tradisional, materi penjurian engrang, terompah panjang, dagongan, sumpitan, tarik tambang, panahan tradisional, ketapel, dan hadang.

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Ia menuturkan bahwa pelatihan ini menjadi tonggak penting bagi Portina Kota Depok, untuk wasit dan juri yang profesional, menciptakan wasit dan juri yang mempunyai kesamaan visi untuk memajukan olahraga tradisional.

“Tentunya melalui kegiatan ini kami berharap, bisa melahirkan wasit dan juri bagi olahraga tradisional di Kota Depok,” terangnya.

Portina Kota Depok kirimkan 5 anggota untuk mengikuti pelatihan instruktur, wasit, dan juri berlisensi nasional
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TAGS   kota depok portina portina kota depok lisensi wasit

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