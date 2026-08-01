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JPNN.com Jabar Olahraga Andalkan Atlet Langganan Kejurnas, FORKI Depok Optimistis Raih 5 Emas di Porprov 2026

Andalkan Atlet Langganan Kejurnas, FORKI Depok Optimistis Raih 5 Emas di Porprov 2026

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 17:01 WIB
Andalkan Atlet Langganan Kejurnas, FORKI Depok Optimistis Raih 5 Emas di Porprov 2026 - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Tim karate. Foto: kemenpora

jabar.jpnn.com, DEPOK - Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kota Depok memasang target tinggi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.

Ketua FORKI Kota Depok Jean Elizabeth Rotty mengatakan, pihaknya optimistis mampu membawa pulang lima medali emas pada ajang yang akan berlangsung di Kota Depok tersebut.

Menurut Jean, optimisme itu bukan tanpa alasan. Persiapan atlet telah dilakukan sejak jauh hari melalui latihan rutin dan keikutsertaan dalam berbagai kejuaraan, mulai tingkat nasional hingga internasional.

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"Persiapan kami sudah lama, latihan rutin terus berjalan. Bahkan anak-anak juga sudah mengikuti berbagai kompetisi, termasuk Kejurnas hingga tingkat Asia," kata Jean dikutip Sabtu (1/8/2026).

Dia mengungkapkan, pengalaman bertanding para atlet menjadi modal penting menghadapi persaingan di Porprov 2026.

Jean menyebut, sebagian besar karateka yang memperkuat kontingen Jawa Barat di ajang Kejuaraan Nasional berasal dari Kota Depok.

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"Terakhir di Kejurnas, atlet yang mewakili Jawa Barat rata-rata dari Depok. Jadi ini menjadi kekuatan besar bagi kami," ujarnya.

Dengan materi atlet yang dimiliki saat ini, Jean menilai target lima medali emas sangat realistis.

FORKI Kota Depok percaya diri bisa meraih 5 medali emas dalam Porprov 2026
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TAGS   kota depok porprov jabar porprov 2026 FORKI Depok

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