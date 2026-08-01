Persib Sempurna di Fase Grup Piala Presiden 2026, Luka Menalo Soroti Beratnya 3 Laga Beruntun

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Winger Persib Bandung Luka Menalo mengakui jadwal padat di fase grup Piala Presiden 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi timnya.

Maung Bandung harus menjalani tiga pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, Persib mampu menyapu bersih seluruh laga dan memastikan tiket ke semifinal.

"Ini adalah pramusim. Maksud saya periodenya singkat, pertandingan ketiga berturut-turut," kata Menalo dalam konferensi pers seusai laga melawan Tampines Rovers di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, dikutip Sabtu (1/8/2026).

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Persib menutup fase grup dengan catatan sempurna. Tim asuhan Bojan Hodak mengoleksi sembilan poin hasil kemenangan atas Arema FC (1-0), DPMM FC (1-0), dan Tampines Rovers (1-0).

Tak hanya selalu menang, Maung Bandung juga belum sekalipun kebobolan sepanjang fase grup.

"Kami menang lagi, clean sheet, dan karena ini pertandingan yang berat, terutama karena ini adalah yang ketiga berturut-turut," ujar pemain asal Kroasia tersebut.

Pada laga melawan Tampines Rovers, gol semata wayang Persib dicetak striker anyar Balsa Sekulic pada babak kedua.

Menurut Menalo, gol tersebut lahir berkat kerja sama seluruh pemain yang terus berjuang meski sempat kesulitan membongkar pertahanan lawan.