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JPNN.com Jabar Olahraga Igor Tolic Berharap Semifinal Piala Presiden 2026 Digelar di Bandung

Igor Tolic Berharap Semifinal Piala Presiden 2026 Digelar di Bandung

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 11:30 WIB
Igor Tolic Berharap Semifinal Piala Presiden 2026 Digelar di Bandung - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Venue semifinal dan final Piala Presiden 2026 masih belum ditentukan. 

Sementara sejauh ini, baru Persib dan Arema FC yang dipastikan melaju ke babak semifinal. 

Kepastian itu diraih setelah Persib mengalahkan Tampines Rovers FC 1-0, dan Arema FC melibas DPMM FC 2-0.

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Pelatih Persib Igor Tolic berharap pertandingan semifinal bisa dilaksanakan di Bandung, seperti sekarang.

Menurutnya, statusnya sebagai juara Grup A menguntungkan timnya dari segi venue pertandingan. 

"Kita ada dua grup dan kami menjuarai grup. Jadi seharusnya kami tetap bermain di kandang," kata Igor dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Sabtu (1/8/2026).

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Igor menjelaskan, situasi ini sama ketika mereka lolos ke Championship. Tim juara grup akan tampil di kandang, dan lawan tampil berstatus away

"Ketika kita melawan Persija di Bandung, kita bermain di Bandung. Ketika kita bermain jika kita menjadi peringkat kedua di grup dan Persebaya nomor satu, kita yang akan pergi bermain di Persebaya, semuanya normal," ungkapnya.

Berstatus juara Grup A, Persib berharap pertandingan semifinal Piala Presiden dilaksanakan di Bandung.
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