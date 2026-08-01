JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Venue Semifinal Piala Presiden Masih Rahasia, Ada Opsi di Sumatera

Venue Semifinal Piala Presiden Masih Rahasia, Ada Opsi di Sumatera

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 11:07 WIB
Venue Semifinal Piala Presiden Masih Rahasia, Ada Opsi di Sumatera - JPNN.com Jabar
Anggota Steering Committee Piala Presiden 2026, Arya Sinulingga, saat ditemui seusai pertandingan Persib vs Tampines Rovers FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung memastikan satu tiket ke babak semifinal Piala Presiden seusai mengunci juara Grup A. 

Meski demikian, Maung Bandung masih menunggu calon lawannya yang akan ditentukan di Surabaya pada pertandingan Grup B.

Pun begitu dengan venue pertandingan. Panitia penyelenggara (panpel) turnamen pramusim itu masih belum menentukan ihwal lokasinya.

Baca Juga:

Anggota Steering Committee Piala Presiden 2026, Arya Sinulingga mengatakan, venue dua laga pamungkas baru ditentukan setelah keluar juara Grup B.

Adapun pertandingan besok akan mempertemukan empat tim, antara Persija Jakarta melawan PSMS Medan, dan Port FC menghadapi Persebaya Surabaya.

"Belum diputuskan, jadi tergantung pertandingan besok di Surabaya. Persija lawan PSMS, kemudian Port lawan Persebaya, kita tunggu hasilnya baru diputuskan," kata Arya saat ditemui seusai pertandingan Persib vs Tampines Rovers di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026) malam.

Baca Juga:

Menurutnya, banyak opsi stadion yang bisa dipakai sebagai venue semifinal dan final, selain di Bandung atau Surabaya.

Hanya saja, panitia enggan terburu-buru untuk menentukan dan memilih untuk menunggu hasil pertandingan besok.

Venue pertandingan semifinal dan final Piala Presiden 2026 masih menunggu hasil tim yang bertarung di Grup B besok di Surabaya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   stadion si jalak harupat piala presiden Stadion Gelora Bung Tomo semifinal piala presiden venue semifinal piala presiden steering commitee piala presiden arya sinulingga stadion utama sumatera utara

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU