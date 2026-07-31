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Gol Balsa Sekulic Bawa Persib Kunci Juara Grup A Piala Presiden 2026

Jumat, 31 Juli 2026 – 22:00 WIB
Gol Balsa Sekulic Bawa Persib Kunci Juara Grup A Piala Presiden 2026 - JPNN.com Jabar
Suasana pertandingan Persib vs Tampines Rovers di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Persib Bandung keluar sebagai juara Grup A dan melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026.

Kepastian ini didapat setelah Persib berhasil memenangkan pertandingan melawan Tampines Rovers FC dengan skor akhir 1-0.

Satu-satunya gol dibuat oleh pemain baru Balsa Sekulic di menit ke-82.

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Persib yang bertindak sebagai tuan rumah, langsung tampil menekan sejak peluit babak pertama dibunyikan. 

Maung Bandung mengandalkan serangan cepat lewat umpan-umpan-umpan panjang untuk membongkar pertahanan Tampines Rovers yang tampil disiplin. 

Peluang pertama hadir pada menit awal melalui aksi pemain muda berusia 17 tahun, Rafi Rasyiq.

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Menerima umpan matang dari Berguinho, Rafi melesat ke kotak penalti. Namun, laju bola terlalu deras sehingga lebih dulu diamankan kiper Tampines Rovers, Muhammad Zarfan.

Rafi kembali merepotkan lini belakang lawan pada menit ketujuh. 

Persib Bandung dipastikan keluar sebagai juara Grup A dan lolos ke semifinal Piala Presiden 2026. Balsa Sekulic jadi pahlawannya.
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TAGS   persib persib menang piala presiden semifinal piala presiden balsa sekulic persib vs tampines rovers

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