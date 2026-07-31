Ketum KONI Depok Optimistis Sepak Bola Jadi Penyumbang Medali di Porprov Jabar 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok, Herry Suprianto, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga dan pembinaan yang berkelanjutan menjadi faktor utama dalam meningkatkan prestasi sepak bola Kota Depok menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Menurut Herry, keberhasilan sebuah cabang olahraga tidak hanya ditentukan oleh kualitas atlet, tetapi juga oleh kekompakan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembinaan, mulai dari organisasi olahraga hingga para pemangku kepentingan.

Pernyataan tersebut disampaikan Herry saat menghadiri penyerahan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan Ketua PSSI Kota Depok kepada Meiyadi Rakasiwi di Sekretariat PSSI Kota Depok.

Herry menilai kesinambungan kepemimpinan dalam organisasi cabang olahraga memiliki peran penting dalam menjaga ritme pembinaan atlet.

Dengan kepengurusan yang stabil, program kerja dinilai dapat berjalan lebih terarah dan berkesinambungan.

"Keberlanjutan kepemimpinan adalah fondasi penting dalam menjaga ritme pembinaan. Dengan struktur yang stabil, program bisa berjalan lebih terarah dan berkesinambungan," ujar Herry.

Ia mengatakan sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang berpotensi memberikan kontribusi medali bagi Kota Depok pada Porprov XV Jawa Barat 2026.

Oleh karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan secara matang, baik dari aspek teknis, mental, maupun strategi pertandingan.