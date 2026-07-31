Piala Presiden 2026: Nazri Nasir Pastikan Tampines Rovers FC Tanpa Beban Menghadapi Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Klub asal Singapura, Tampines Rovers FC menyisakan satu pertandingan terakhir melawan Persib Bandung untuk bisa lolos ke semifinal Piala Presiden 2026.

Tampines Rovers kini ada di peringkat ke-3 klasemen Grup A dengan 1 poin. Mereka perlu satu kemenangan lagi agar bisa melangkah ke semifinal bersama dengan Persib yang sudah mengamankan posisi.

Pelatih Tampines Rovers FC Nazri Nasir mengatakan, meskipun timnya masih berpeluang lolos, tetapi dia enggan membebani pemain.

Nazri meminta anak asuhnya menikmati pertandingan terakhir di fase grup ini.

"Seperti biasa, kami melakukan persiapan seperti yang kami lakukan pada setiap pertandingan," kata Nazri di Bandung, Jumat (31/7/2026).

Atmosfer pertandingan malam nanti diprediksi akan ramai oleh dukungan tim Persib Bandung. Nazri memahami hal itu bisa jadi ancaman buat mereka, karena pemain akan bermain di bawah tekanan Bobotoh--julukan suporter Persib.

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"Kami memahami bahwa Persib memiliki keuntungan karena bermain di kandang sendiri dan tentu mereka sudah menyiapkan target," ujarnya.

Karena itu, Nazri berharap pemain bisa bermain lepas di laga yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Soreang, Kabupaten Bandung itu.