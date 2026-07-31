Jet Lag Jadi Kendala, Mariano Peralta Belum Tentu Tampil Lawan Tampines Rovers

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang anyar Persib Bandung, Mariano Peralta, akhirnya bergabung dalam sesi latihan tim menjelang laga terakhir Grup A Piala Presiden 2026 melawan Tampines Rovers FC.

Meski sudah mengikuti latihan, peluang pemain asal Argentina itu menjalani debut bersama Maung Bandung masih belum bisa dipastikan.

Pelatih Persib Igor Tolic mengungkapkan, kondisi fisik Peralta masih dipantau setelah menjalani perjalanan panjang dari Argentina menuju Indonesia.

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Perbedaan waktu yang mencapai 14 jam membuat sang pemain masih beradaptasi.

"Dia memang sudah ikut latihan, tapi kami harus tetap hati-hati selama beberapa hari ke depan dan setelah pertandingan ini dia akan bergabung dalam latihan normal," kata Igor dikutip Jumat (31/7/2026).

Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, tim pelatih tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan Peralta bermain saat kondisinya belum sepenuhnya pulih dari jet lag.

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"Dia masih mengalami jet lag dan semacamnya. Kami tidak ingin mengambil risiko apa pun," ujarnya.

Peralta tiba di Indonesia pada Senin (28/7/2026) malam.