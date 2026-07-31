Persib Incar Juara Grup A, Igor Tolic Minta Anak Asuhnya Jangan Remehkan Tampines

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Tampines Rovers pada laga terakhir Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (1/8/2026).

Meski sudah memastikan tiket semifinal, Maung Bandung tetap memburu kemenangan demi mengunci status juara Grup A.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, timnya telah melakukan sejumlah penyesuaian taktik untuk menghadapi wakil Singapura tersebut.

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Setelah menjalani sesi pemulihan sehari usai laga sebelumnya, Marc Klok dan kawan-kawan langsung menggelar latihan taktik.

"Hari ini sedikit mengasah taktik, ada beberapa penyesuaian untuk pertandingan melawan Tampines, dan mari kita lihat siapa yang akan siap untuk besok," ujar Igor di Bandung, Jumat (31/7/2026).

Menurut pelatih asal Kroasia itu, Tampines Rovers merupakan lawan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

Dia menilai tim besutan Nazir Nasir memiliki organisasi permainan yang sangat baik.

"Mereka tim yang bagus. Menurut saya, mereka adalah tim yang paling bermain bola secara terstruktur. Mereka ingin membangun serangan dari lini ke lini, mereka tahu apa yang harus dilakukan," katanya.