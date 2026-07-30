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JPNN.com Jabar Olahraga Mariano Peralta Mulai Latihan Perdana Bersama Persib

Mariano Peralta Mulai Latihan Perdana Bersama Persib

Kamis, 30 Juli 2026 – 19:01 WIB
Mariano Peralta Mulai Latihan Perdana Bersama Persib - JPNN.com Jabar
Pemain baru, Mariano Peralta (kanan), menjalani latihan perdana dengan Persib Bandung di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (30/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mariano Peralta akhirnya menjalani latihan perdananya bersama Persib Bandung. 

Pemain terbaik Super League 2025/26 itu mengikuti sesi official training Maung Bandung di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (30/7/2027).

Kehadiran Peralta menjadi perhatian dalam sesi latihan tersebut.

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Gelandang asal Argentina itu sudah berada di lapangan sejak awal latihan dan mengikuti seluruh rangkaian program yang diberikan tim pelatih. 

Peralta tampak mulai membangun chemistry dengan rekan-rekan barunya. 

Ia beberapa kali terlihat berbincang dengan pemain lain, ikut dalam latihan penguasaan bola, hingga berbaur tanpa kesulitan dengan skuad Persib yang tengah bersiap menjalani pertandingan penentuan menuju semifinal Piala Presiden 2026.

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Latihan perdana ini menjadi langkah awal Peralta setelah tiba di Indonesia pada Senin (28/7/2026) malam. 

Sebelumnya, ia sempat hadir di Stadion Si Jalak Harupat untuk menyaksikan langsung kemenangan Persib 1-0 atas DPMM FC dari tribun VVIP.

Winger anyar, Mariano Peralta, sudah menjalani latihan perdana dengan Persib Bandung. Langsung berbaur dengan rekan-rekannya.
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TAGS   persib piala presiden latihan persib winger persib turnamen pramusim mariano peralta latihan perdana peralta

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