Igor Tolic Puji Aksi Pemain Muda Persib, Rafi Rasyiq dan Ikwan Tanamal Jadi Sorotan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penampilan pemain muda Persib Bandung di turnamen Piala Presiden, berhasil mencuri perhatian suporter Bobotoh dan juga pelatih.

Dalam turnamen pramusim ini, Igor Tolic memberi kesempatan menit bermain kepada sejumlah pemain muda.

Mulai dari Ikwan Tanamal, Rafi Rasyiq, Nazriel Alfaro, hingga Fitrah Maulana, diturunkan di dua laga Persib saat menghadapi Arema FC dan DPMM FC.

Permainan para pemain muda itu pun menuai pujian, khususnya dari pelatih karena kepercayaan dirinya tampil di turnamen bergengsi seperti Piala Presiden.

Igor Tolic mengatakan, para penggawa muda yang dia mainkan memberikan penampilan di atas ekspektasinya. Mereka mampu menjawab keraguan dan percaya diri saat berhadapan dengan lawan.

"Para pemain muda ini tampil sangat baik. Saya sangat menyukainya," kata Igor di Bandung, Kamis (30/7/2026).

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Tanpa mengesampingkan pemain lain, Igor memberi penilaian khusus untuk Rafi Rasyiq dan Ikwan Tanamal.

Rafi Rasyiq, pemain yang baru berusia 17 tahun itu, menurut Igor, tampil dengan percaya diri. Pun begitu dengan Ikwan Tanamal, yang sudah mencuri perhatian sejak laga melawan Arema FC, kembali menunjukkan performanya yang konsisten.