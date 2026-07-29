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Pelatih Persib Igor Tolic Sampaikan Peluang Peralta Main di Piala Presiden 2026

Rabu, 29 Juli 2026 – 13:45 WIB
Pelatih Persib Igor Tolic Sampaikan Peluang Peralta Main di Piala Presiden 2026 - JPNN.com Jabar
Mariano Peralta saat menyaksikan pertandingan Persib melawan DPMM FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Winger baru Persib Bandung Mariano Peralta hadir di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Soreang, Kabupaten Bandung, saat timnya mengalahkan DPMM FC 1-0.

Pada turnamen pramusim Piala Presiden itu, Peralta tampak mengisi bangku VVIP stadion. Dia masih belum bisa tampil, meski pun sudah tiba di Kota Bandung.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, Peralta besar kemungkinan masih absen di laga terakhir Piala Presiden saat menghadapi Tampines Rovers pada Jumat (31/7) mendatang.

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Igor tidak mau mengambil risiko dengan memaksakan Peralta tampil, karena kondisi badannya yang belum fit setelah menempuh perjalanan udara dari negaranya, Argentina.

"Tidak, kemungkinan besar tidak, karena dia baru saja tiba dan tidak memungkinkan untuk bermain setelah tiga hari, perbedaan waktu sekitar 14 jam," kata Igor di Bandung, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, Peralta akan bergabung dengan tim saat kondisi tubuhnya benar-benar sudah fit dan siap. 

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"Dia akan bergabung dengan latihan ketika dia sudah siap. Kami membawa mereka ke sini, kami perlu menjaga mereka tetap sehat, seperti halnya semua orang," tuturnya.

Menurutnya, Piala Presiden adalah ajang mempersiapkan tim menjelang kompetisi yang sesungguhnya.

Pemain anyar Persib, Marino Peralta hadir di stadion saat timnya menang melawan DPMM FC. Pelatih ungkap kans bermain di laga berikutnya.
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