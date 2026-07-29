JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Persib Lolos ke Semifinal Piala Presiden 2026, Igor Tolic Soroti Kondisi Fisik Pemain

Persib Lolos ke Semifinal Piala Presiden 2026, Igor Tolic Soroti Kondisi Fisik Pemain

Rabu, 29 Juli 2026 – 08:45 WIB
Persib Lolos ke Semifinal Piala Presiden 2026, Igor Tolic Soroti Kondisi Fisik Pemain - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic (kanan) dan pemain Balsa Sekulic (kiri) dalam konferensi pers usai laga melawan DPMM FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Persib Bandung menjadi tim pertama yang memastikan tempat di semifinal Piala Presiden 2026.

Kepastian itu diraih setelah Maung Bandung mengalahkan DPMM FC dengan skor tipis 1-0 pada laga kedua Grup A di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2027) malam.

Kemenangan tersebut membuat Persib mengoleksi enam poin dari dua pertandingan.

Baca Juga:

Sebelumnya, tim asuhan Igor Tolic juga menang dengan skor 1-0 atas Arema FC.

Gol tunggal kemenangan Persib kali ini dicetak pemain anyar Balsa Sekulic pada babak kedua.

Meski sudah memastikan lolos ke empat besar, Persib masih menyisakan satu pertandingan di fase grup untuk menentukan status sebagai juara Grup A atau runner-up.

Baca Juga:

Pelatih Persib Igor Tolic menilai pertandingan pada awal musim lebih banyak ditentukan oleh kesiapan fisik pemain dibandingkan strategi di lapangan.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, jadwal yang padat membuat kondisi kebugaran para pemain mulai menurun.

Pelatih Persib Igor Tolic mengomentari kinerja pemain muda yang tampil di babak pertama saat timnya mengalahkan DPMM FC. Singgung mental yang bagus.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pemain muda pelatih persib stadion si jalak harupat piala presiden turnamen pramusim igor tolic isemifinal piala presiden

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU