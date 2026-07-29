Persib Lolos ke Semifinal Piala Presiden 2026, Igor Tolic Soroti Kondisi Fisik Pemain

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Persib Bandung menjadi tim pertama yang memastikan tempat di semifinal Piala Presiden 2026.

Kepastian itu diraih setelah Maung Bandung mengalahkan DPMM FC dengan skor tipis 1-0 pada laga kedua Grup A di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2027) malam.

Kemenangan tersebut membuat Persib mengoleksi enam poin dari dua pertandingan.

Sebelumnya, tim asuhan Igor Tolic juga menang dengan skor 1-0 atas Arema FC.

Gol tunggal kemenangan Persib kali ini dicetak pemain anyar Balsa Sekulic pada babak kedua.

Meski sudah memastikan lolos ke empat besar, Persib masih menyisakan satu pertandingan di fase grup untuk menentukan status sebagai juara Grup A atau runner-up.

Pelatih Persib Igor Tolic menilai pertandingan pada awal musim lebih banyak ditentukan oleh kesiapan fisik pemain dibandingkan strategi di lapangan.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, jadwal yang padat membuat kondisi kebugaran para pemain mulai menurun.