DPMM FC Kalah dari Persib, Jamie McAllister Tetap Bangga dengan Penampilan Tim

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - DPMM FC harus mengakui keunggulan Persib Bandung pada laga kedua Grup A Piala Presiden 2026.

Klub asal Brunei Darussalam itu menyerah dengan skor tipis 0-1 di Stadion Si Jalak Harupat, Selasa (28/7).

Gol semata wayang Persib tercipta lewat Balsa Sekulic yang memanfaatkan bola liar hasil eksekusi penalti.

Sebenarnya DPMM sempat membobol gawang Persib melalui Dalberto Luan Belo. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena penyerang asal Brasil itu lebih dulu berada dalam posisi offside.

Pelatih DPMM FC Jamie McAllister mengaku tetap puas dengan penampilan anak asuhnya meski gagal meraih poin.

"Saya sangat senang dengan penampilan tim. Menurut saya, ini adalah pertandingan yang sangat bagus. Kami menghadapi tim yang sangat berkualitas, yang dalam beberapa tahun terakhir selalu menjadi salah satu tim papan atas di liga," kata Jamie dalam konferensi pers seusai pertandingan, dikutip Rabu (29/7/2026).

Menurut pelatih asal Skotlandia itu, timnya mampu bermain disiplin dan terorganisir sehingga Persib kesulitan mengembangkan permainan, terutama pada babak pertama.

"Ini merupakan ujian yang sangat baik bagi kami malam ini. Saya rasa kami tampil sangat terorganisir. Penguasaan bola kami mampu membuat mereka frustrasi, dan kami berhasil mengendalikan jalannya pertandingan," ujarnya.