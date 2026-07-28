JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Piala Presiden 2026: Balsa Sekulic Bawa Persib Menang 1-0 atas DPMM FC

Piala Presiden 2026: Balsa Sekulic Bawa Persib Menang 1-0 atas DPMM FC

Selasa, 28 Juli 2026 – 22:01 WIB
Piala Presiden 2026: Balsa Sekulic Bawa Persib Menang 1-0 atas DPMM FC - JPNN.com Jabar
Striker Persib Balsa Sekulic mengeksekusi tendangan penalti saat melawan DPMM FC di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan melawan DPMM FC dengan skor 1 - 0 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026) malam.

Pada pertandingan kedua babak fase Grup A Piala Presiden 2026 itu, satu-satunya gol Persib dicetak oleh Balsa Sekulic di menit 72 dari titik penalti.

Persib memainkan kombinasi pemain muda dan lokal saat menghadapi DPMM di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. 

Baca Juga:

Pada babak pertama, pelatih Igor Tolic hanya menurunkan dua pemain asing, yakni Julio Cesar dan Ramon Tanque. Selebihnya, kesempatan diberikan kepada pemain lokal dan talenta muda untuk menunjukkan kemampuan

Persib langsung mencoba mengambil inisiatif serangan. Peluang pertama lahir melalui rekrutan anyar Ikwan Ali Tanamal.

Menyerang dari sisi kiri, Ikwan sempat melewati lini pertahanan lawan, tetapi bola lebih dahulu keluar lapangan sehingga peluang terbuang.

Baca Juga:

Dikomandoi Dedi Kusnandar yang mengenakan ban kapten, permainan Maung Bandung masih belum berkembang.

Alur serangan yang dibangun Pangeran Biru belum mampu menembus rapatnya pertahanan DPMM FC.

Persib Bandung menang atas DPMM FC lewat gol tunggal Balsa Sekulic.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib persib menang stadion si jalak harupat piala presiden tendangan penalti striker persib turnamen pramusim balsa sekulic dpmm fc vs persib

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU