Piala Presiden 2026: Jamie McAllister Pastikan DPMM FC Siap Tempur Lawan Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - DPMM FC memaksimalkan waktu pemulihan menjelang laga menghadapi Persib Bandung di babak penyisihan Grup A Piala Presiden 2026.

Pelatih Jamie McAllister memastikan anak asuhnya mulai siap menatap duel yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, pada Selasa (28/7/2026) malam.

Menurut Jamie, pertandingan sebelumnya menjadi ujian kompetitif pertama bagi timnya sehingga para pemain membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisi fisik.

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"Ya, kami telah melakukan pemulihan (recovery) selama dua hari terakhir. Pertandingan di hari Sabtu lalu adalah pertandingan kompetitif pertama untuk tim, jadi para pemain telah bekerja keras," kata Jamie.

"Dua hari ini kami gunakan untuk pemulihan, dan tidur dengan benar untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan besar melawan Persib," lanjutnya.

Juri taktik asal Skotlandia itu mengaku sudah mempelajari permainan Persib. Bersama staf pelatih, dia menyaksikan pertandingan Maung Bandung melawan Arema FC untuk menganalisis kekuatan calon lawannya.

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Hasil pengamatannya menunjukkan Persib merupakan tim dengan kualitas yang sangat baik. Meski menyadari laga nanti tidak akan mudah, Jamie menegaskan DPMM justru antusias menyambut tantangan tersebut.

"Saya dan asisten saya menonton pertandingan antara Persib melawan Arema setelah pertandingan kami. Kami melihat dua tim berkualitas. Ini menjadi tantangan yang berat bagi kami, tapi ini adalah pertandingan yang kami nantikan dan buat kami bersemangat," tuturnya.