Bos Persib Pastikan Peralta Absen Saat Lawan DPMM FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Winger asing Mariano Peralta sudah tiba di Kota Bandung.

Pemain anyar Persib Bandung itu dijemput langsung oleh Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar di Stasiun Woosh Tegalluar, Kabupaten Bandung pada Senin (27/7/2026) malam.

Setibanya di stasiun, sosok pemain terbaik Liga 1 musim lalu itu langsung disambut dengan penuh kehangatan oleh Haji Umuh.

Umuh bahkan tidak berhenti menggenggam tangan Peralta selama perjalanan dari kereta ke area lobi stasiun.

Kepada awak media, Peralta menyatakan, kebahagiaannya bisa bergabung dengan Persib.

Menurutnya, Persib adalah klub yang besar dan suatu kebanggaan bisa mengenakan jersei biru dalam dua musim ke depan.

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Meski tampak lelah dari raut wajahnya, Peralta tetap ramah menyapa Bobotoh yang ada di area stasiun. Dia beberapa kali melempar senyum dan melambaikan tangannya.

"Saya senang berada di sini, ini adalah klub yang sangat besar," kata Peralta.