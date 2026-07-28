John Herdman Puas Identitas Permainan Timnas Indonesia Mulai Terlihat, tetapi Kecewa Gagal Raih Clean Sheet

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1 pada laga pembuka Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7) malam.

Meski meraih kemenangan meyakinkan, Herdman tetap menyesalkan timnya gagal mempertahankan gawang dari kebobolan.

Menurut Herdman, kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa identitas permainan yang dibangun selama tiga pekan terakhir mulai terlihat di lapangan.

"Hari ini tentang menerapkan identitas taktik kami dan membawa hasil kerja selama tiga pekan terakhir ke pertandingan. Saya senang dengan penampilan pemain, usaha mereka, dan hasil yang diraih," kata Herdman dalam konferensi pers usai pertandingan.

Pelatih asal Kanada itu menilai para pemain mampu menunjukkan kekompakan, semangat juang, dan disiplin dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan.

"Ada kesatuan dalam tim. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan terlihat menikmati pertandingan," ujarnya.

Meski demikian, Herdman mengaku belum sepenuhnya puas. Ia menyoroti satu gol yang dicetak Kamboja sebagai bahan evaluasi bagi timnya.

"Saya kecewa malam ini karena kami kebobolan. Kami menginginkan clean sheet dan itu yang akan kami upayakan," katanya.