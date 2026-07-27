Debut Gemilang Mitchell Baker, Timnas Indonesia Libas Kamboja 5-1

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Tim Nasional Indonesia mengawali kiprahnya di ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7/2026) malam.

Penyerang debutan Mitchell Baker menjadi bintang kemenangan Indonesia setelah mencetak tiga gol atau hattrick. Dua gol lainnya disumbangkan Sandy Walsh dan Jens Raven.

Indonesia langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Mitchell Baker membuka keunggulan Garuda pada menit keenam melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan tendangan bebas Thom Haye.

Baker kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-15. Ia menyelesaikan peluang yang dibangun melalui serangan Indonesia sehingga mengubah skor menjadi 2-0.

Indonesia semakin menjauh pada menit ke-24. Sandy Walsh mencetak gol ketiga melalui sundulan setelah memanfaatkan situasi bola mati.

Keunggulan 3-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Indonesia tampil dominan dan membuat Kamboja kesulitan mengembangkan permainan.

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Memasuki babak kedua, Kamboja sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Chea Sokmeng pada menit ke-48. Gol tersebut membuat skor berubah menjadi 3-1.

Namun, Indonesia segera merespons. Mitchell Baker melengkapi hattrick-nya pada menit ke-56 sekaligus mengembalikan keunggulan tiga gol bagi skuad Garuda.