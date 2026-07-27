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JPNN.com Jabar Olahraga Debut Gemilang Mitchell Baker, Timnas Indonesia Libas Kamboja 5-1

Debut Gemilang Mitchell Baker, Timnas Indonesia Libas Kamboja 5-1

Senin, 27 Juli 2026 – 23:10 WIB
Debut Gemilang Mitchell Baker, Timnas Indonesia Libas Kamboja 5-1 - JPNN.com Jabar
Skuad Timnas Indonesia saat menghadapi Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026. Foto: Timnas Indonesia.

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Tim Nasional Indonesia mengawali kiprahnya di ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7/2026) malam.

Penyerang debutan Mitchell Baker menjadi bintang kemenangan Indonesia setelah mencetak tiga gol atau hattrick. Dua gol lainnya disumbangkan Sandy Walsh dan Jens Raven.

Indonesia langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Mitchell Baker membuka keunggulan Garuda pada menit keenam melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan tendangan bebas Thom Haye.

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Baker kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-15. Ia menyelesaikan peluang yang dibangun melalui serangan Indonesia sehingga mengubah skor menjadi 2-0.

Indonesia semakin menjauh pada menit ke-24. Sandy Walsh mencetak gol ketiga melalui sundulan setelah memanfaatkan situasi bola mati.

Keunggulan 3-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Indonesia tampil dominan dan membuat Kamboja kesulitan mengembangkan permainan.

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Memasuki babak kedua, Kamboja sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Chea Sokmeng pada menit ke-48. Gol tersebut membuat skor berubah menjadi 3-1.

Namun, Indonesia segera merespons. Mitchell Baker melengkapi hattrick-nya pada menit ke-56 sekaligus mengembalikan keunggulan tiga gol bagi skuad Garuda.

Timnas Indonesia menang 5-1 atas Kamboja di Stadion Pakansari. Mitchell Baker mencetak hattrick pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026
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TAGS   timnas indonesia asean hyundai cup 2026 hasil pertandingan timnas indonesia piala aff stadion pakansari Timnas Indonesia vs Kamboja sandy walsh Jens Raven john herdman Mitchell Baker

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