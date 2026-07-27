Pelatih Persib Igor Tolic Andalkan Analisis Video Kekuatan DPMM FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Igor Tolic mengaku ia masih buta kekuatan calon lawannya, DPMM FC, yang akan dihadapi dalam pertandingan kedua Piala Presiden 2026.

Pertandingan fase grup A turnamen pramusim ini digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, pada Selasa (28/7/2026) malam.

Di laga pertama melawan Arema FC, Persib berhasil meraih tiga poin usai menang dengan skor tipis 1 - 0, sementara DPMM FC bermain imbang 2 - 2 atas Tampines Rovers.

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Igor mengaku, ini adalah kali pertama timnya menghadapi tim asal Brunei Darussalam itu. Diakuinya, tak banyak hal soal kekuatan DPMM yang dia ketahui.

Hanya saja, dua gol yang dicetak DPMM di laga perdana kemarin, jadi tanda kalau lawan adalah tim yang patut diwaspadai.

"Kami akan menilai kondisi tim, siapa yang sehat dan siapa yang tidak sehat. Kemudian, kami akan menonton pertandingan lawan berikutnya," kata Igor di Bandung, Senin (27/7).

Juru taktik asal Kroasia itu mengatakan, untuk mengetahui kekuatan lawan, dia dan staf pelatih banyak menyaksikan cuplikan video pertandingan DPMM.

Dengan persiapan yang singkat, hal tersebut diyakini bisa memberikan sedikit gambaran kekuatan tim asuhan Jamie Mcallister.