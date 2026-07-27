JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Debut Manis Balsa Sekulic di Persib Menyisakan Satu Penyesalan

Debut Manis Balsa Sekulic di Persib Menyisakan Satu Penyesalan

Senin, 27 Juli 2026 – 13:41 WIB
Debut Manis Balsa Sekulic di Persib Menyisakan Satu Penyesalan - JPNN.com Jabar
Suasana pertandingan Persib Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Balsa Sekulic menjalani debutnya dengan tim Persib Bandung pada pertandingan fase Grup A Piala Presiden melawan Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.

Di laga yang berakhir dengan kemenangan untuk Persib itu, Balsa diturunkan sejak menit pertama oleh pelatih Igor Tolic.

Dia tampil impresif dan beberapa kali mengancam gawang Arema. Penampilan perdananya pun terbilang manis, ada kontribusi Balsa dalam proses gol yang dicetak Uillam Barros.

Baca Juga:

Dari tengah, Balsa mengoper bola ke arah Berguinho yang langsung dieksekusi kepada Barros.

Ribuan Bobotoh di stadion pun bergemuruh, setelah gol Barros menggetarkan gawang Arema FC di menit ke-23.

Balsa kembali mendapatkan peluang kedua, tetapi tendangannya masih bisa dibaca oleh kiper Arema. 

Baca Juga:

Ia mengaku senang dengan penampilannya di laga debut ini, tetapi disayangkan karena belum mencetak gol.

"Saya tidak mencetak gol, saya punya satu peluang, tapi gagal. Tapi harus mengucapkan selamat kepada rekan-rekan satu tim, mereka sangat bagus dan saya akan mencoba meningkatkan diri saya dan mencoba mencetak gol di pertandingan-pertandingan lainnya," kata Sekulic di Bandung, Senin (27/7/2026). 

Striker asing Balsa Sekulic menjalani debut impresifnya dengan Persib Bandung. Begini ungkapan perasaannya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib stadion si jalak harupat piala presiden turnamen pramusim balsa sekulic debut balsa sekulic

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU