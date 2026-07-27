Stadion Pakansari Siap 100 Persen Gelar Laga Pembuka Piala AFF 2026

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan Stadion Pakansari dan seluruh infrastruktur pendukungnya telah siap 100 persen untuk menggelar laga pembuka ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026, Senin (27/7).

Rudy mengatakan, persiapan stadion dan infrastruktur pendukung telah rampung.

Tahap akhir yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor adalah memastikan kebersihan di sekitar stadion dan jalur menuju lokasi pertandingan.

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"Persiapan untuk lapangan sudah 100 persen, infrastruktur di luar juga sudah 100 persen, tinggal kita hari ini melakukan pembersihan," kata Rudy setelah memimpin apel korve di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/7).

Dalam persiapan terakhir tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor mengerahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersama berbagai elemen masyarakat untuk melakukan korve massal di sepanjang jalur dari kawasan Exit Tol Sentul Sirkuit hingga Stadion Pakansari.

Menurut Rudy, Kabupaten Bogor mendapat kehormatan menjadi salah satu venue penyelenggaraan ASEAN Hyundai Cup 2026.

Oleh karena itu, seluruh pihak diminta memastikan pertandingan berlangsung lancar dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta para penonton.

"Kita diberikan kepercayaan, diberikan kehormatan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu venue Piala AFF. Hari ini kita bukan hanya membawa wajah Bogor, tetapi membawa wajah bangsa Indonesia," ujarnya.