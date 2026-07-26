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JPNN.com Jabar Olahraga Ogah Pandang Kamboja Sebelah Mata, John Herdman Minta Timnas Indonesia Tetap Fokus

Ogah Pandang Kamboja Sebelah Mata, John Herdman Minta Timnas Indonesia Tetap Fokus

Minggu, 26 Juli 2026 – 18:00 WIB
Ogah Pandang Kamboja Sebelah Mata, John Herdman Minta Timnas Indonesia Tetap Fokus - JPNN.com Jabar
Pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman bersama kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata dalam konferensi pers pralaga di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/7/2026). ANTARA/M Fikri Setiawan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Timnas Indonesia mewaspadai permainan Kamboja yang dinilai terorganisasi dan disiplin menjelang pertemuan kedua tim pada laga pembuka Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7).

Pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman mengatakan Kamboja tetap menjadi lawan yang sulit meskipun sebelumnya menelan kekalahan 1-2 dari Singapura.

“Kami melihat Kamboja bermain. Mereka adalah tim yang terorganisasi dan sangat disiplin. Mereka akan menjadi lawan yang sulit,” kata Herdman dalam konferensi pers pralaga di Stadion Pakansari, Minggu (26/7).

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Meski mewaspadai kekuatan lawan, Herdman menegaskan fokus utama Timnas Indonesia tetap diarahkan pada proses membangun identitas permainan yang telah dirintis sejak pemusatan latihan di Bali.

Menurut dia, pertandingan melawan Kamboja menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk memperkuat koneksi antarpemain, chemistry, serta penerapan taktik yang telah dikembangkan bersama.

“Fokus kami adalah identitas taktik kami, koneksi kami, chemistry kami, semangat kami. Jika kami menampilkan permainan terbaik, saya yakin kami akan baik-baik saja,” ujar Herdman.

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Kamboja Unggul dalam Ritme Pertandingan

Herdman mengakui Kamboja memiliki keuntungan dari sisi ritme pertandingan karena telah lebih dahulu menjalani satu laga di turnamen tersebut.

John Herdman mewaspadai Kamboja yang dinilai disiplin dan terorganisasi. Timnas Indonesia diminta tetap fokus pada identitas permainan di Piala AFF 2026
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TAGS   aff piala aff asean hyundai cup 2026 john herdman timnas indonesia nadeo argawinata Timnas Indonesia vs Kamboja stadion pakansari kabupaten bogor

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