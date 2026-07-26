Ogah Pandang Kamboja Sebelah Mata, John Herdman Minta Timnas Indonesia Tetap Fokus

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Timnas Indonesia mewaspadai permainan Kamboja yang dinilai terorganisasi dan disiplin menjelang pertemuan kedua tim pada laga pembuka Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7).

Pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman mengatakan Kamboja tetap menjadi lawan yang sulit meskipun sebelumnya menelan kekalahan 1-2 dari Singapura.

“Kami melihat Kamboja bermain. Mereka adalah tim yang terorganisasi dan sangat disiplin. Mereka akan menjadi lawan yang sulit,” kata Herdman dalam konferensi pers pralaga di Stadion Pakansari, Minggu (26/7).

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Meski mewaspadai kekuatan lawan, Herdman menegaskan fokus utama Timnas Indonesia tetap diarahkan pada proses membangun identitas permainan yang telah dirintis sejak pemusatan latihan di Bali.

Menurut dia, pertandingan melawan Kamboja menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk memperkuat koneksi antarpemain, chemistry, serta penerapan taktik yang telah dikembangkan bersama.

“Fokus kami adalah identitas taktik kami, koneksi kami, chemistry kami, semangat kami. Jika kami menampilkan permainan terbaik, saya yakin kami akan baik-baik saja,” ujar Herdman.

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Kamboja Unggul dalam Ritme Pertandingan

Herdman mengakui Kamboja memiliki keuntungan dari sisi ritme pertandingan karena telah lebih dahulu menjalani satu laga di turnamen tersebut.