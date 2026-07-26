Nadeo Argawinata Bertekad Akhiri Penantian 30 Tahun Indonesia di Piala AFF

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata menegaskan tekad skuad Garuda untuk mengakhiri penantian panjang selama 30 tahun dalam upaya meraih gelar juara ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026.

Nadeo mengatakan, Timnas Indonesia memiliki ambisi untuk menjadi juara pada turnamen edisi kali ini setelah selama tiga dekade belum pernah meraih gelar juara Piala AFF.

“Selama 30 tahun kita mengikuti Piala AFF belum pernah sekali pun menjadi juara. Pasti kita mau juara dan semoga itu bisa terjadi pada edisi kali ini,” kata Nadeo dalam konferensi pers pralaga di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (26/7).

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Menurut Nadeo, target tersebut dibangun melalui proses yang tengah dijalani Timnas Indonesia bersama pelatih kepala John Herdman.

Selama pemusatan latihan di Bali, tim pelatih lebih dahulu berfokus membangun fondasi permainan dan hubungan antarelemen di dalam tim.

Nadeo menyebut koneksi antarpemain serta hubungan antara pemain dan staf pelatih menjadi bagian penting dalam proses pembentukan skuad.

“Kami fokus membangun koneksi antarpemain, antara pemain dengan pelatih dan semua yang ada di dalam tim. Itu menjadi langkah pertama karena fondasi sangat penting bagi tim nasional saat ini,” ujarnya.

Nadeo Tidak Anggap Remeh Kamboja