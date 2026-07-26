John Herdman Jadikan Laga Indonesia vs Kamboja sebagai Langkah Awal Bangun Identitas Permainan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman menjadikan pertandingan melawan Kamboja pada laga pembuka Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 sebagai langkah awal untuk membangun identitas permainan skuad Garuda.

Indonesia akan menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7) pukul 20.30 WIB. Pertandingan tersebut menjadi laga kedua John Herdman bersama Timnas Indonesia.

Herdman mengatakan, fokus utama timnya pada tahap awal ini adalah membangun kekuatan internal dan menjalankan proses yang telah disiapkan selama pemusatan latihan.

“Yang paling penting pada tahap ini adalah kami harus fokus pada diri sendiri. Kami harus percaya pada langkah-langkah yang telah kami lakukan,” kata Herdman dalam konferensi pers pralaga di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (26/7).

Menurut Herdman, pertandingan melawan Kamboja tidak hanya berkaitan dengan upaya meraih tiga poin.

Laga tersebut juga menjadi momentum bagi Timnas Indonesia untuk memperkuat identitas taktik, koneksi antarpemain, serta chemistry yang mulai dibangun sejak pemusatan latihan di Bali.

Ia menilai perkembangan tim menunjukkan arah yang positif, meskipun proses membangun permainan masih membutuhkan waktu.

“Besok adalah pertandingan kedua kami bersama. Fokus kami adalah menjadi lebih kuat bersama dan mengambil langkah pertama. Saya berharap ini menjadi langkah pertama dari banyak langkah berikutnya,” ujar Herdman.