Athlon Sawangan Depok Resmi Dibuka, Hadirkan Kawasan Olahraga Terpadu Bertaraf Internasional

jabar.jpnn.com, DEPOK - Athlon Sawangan, kawasan olahraga terpadu bertaraf internasional, resmi dibuka di kawasan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (25/7/2026).

Berdiri di atas lahan seluas 15 hektare, Athlon Sawangan mengintegrasikan berbagai fasilitas olahraga, akomodasi, serta ruang pendukung dalam satu kawasan.

Kawasan tersebut mengusung konsep sports destination yang dirancang tidak hanya sebagai tempat berolahraga, tetapi juga sebagai pusat pembinaan atlet dan ruang untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat.

Presiden Direktur PT Bakrieland Development Tbk Resza Adikreshna mengatakan pembangunan Athlon Sawangan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan fasilitas olahraga yang modern, inklusif, berkualitas, dan mudah diakses masyarakat.

“Kebutuhan masyarakat terhadap gaya hidup sehat, olahraga, dan pembinaan atlet terus meningkat. Athlon Sawangan kami hadirkan dengan satu misi besar, yaitu menjadi pusat pembinaan olahraga yang mampu melahirkan generasi juara Indonesia,” ujar Resza.

Ia berharap Athlon Sawangan dapat menjadi tempat lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia.

“Kami berharap dari tempat ini akan lahir atlet-atlet masa depan, the next Taufik Hidayat, the next Yayuk Basuki, maupun the next Richard Sam Bera yang kelak mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia,” katanya.

Menurut Resza, investasi terbaik tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.