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JPNN.com Jabar Olahraga Opening Ceremony Piala Presiden di SJH Berlangsung Meriah, 24 Ribu Tiket Pertandingan Ludes Terjual

Opening Ceremony Piala Presiden di SJH Berlangsung Meriah, 24 Ribu Tiket Pertandingan Ludes Terjual

Minggu, 26 Juli 2026 – 10:30 WIB
Opening Ceremony Piala Presiden di SJH Berlangsung Meriah, 24 Ribu Tiket Pertandingan Ludes Terjual - JPNN.com Jabar
Opening ceremony turnamen pramusim Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Opening ceremony Piala Presiden Elite 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026) malam, berlangsung meriah.

Ribuan suporter memadati stadion untuk menyaksikan pembukaan turnamen pramusim bergengsi tersebut sebelum laga Persib Bandung menghadapi Arema FC.

Sejumlah pejabat turut menghadiri seremoni pembukaan, di antaranya Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026 Maruarar Sirait.

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Para pejabat itu kemudian menendang bola ke arah gawang sebagai tanda dimulainya turnamen Piala Presiden 2026 yang juga digelar di Surabaya.

Maruarar mengatakan penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini mengalami sejumlah peningkatan dibanding edisi sebelumnya. Selain total hadiah juara yang naik menjadi Rp6 miliar, jumlah peserta dari luar negeri juga bertambah sehingga kualitas persaingan semakin meningkat.

"Hadiahnya naik, tadinya 5,5 miliar jadi 6 miliar. Kemudian peserta luar negerinya juga nambah. Dulu cuma dua ya tahun lalu dua ya? Port FC sama Oxford United. Sekarang ada tiga ya," kata Maruarar.

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Tak hanya dari sisi pertandingan, Maruarar menyebut panitia juga memberi perhatian besar terhadap pemberdayaan pelaku UMKM di sekitar stadion.

Menurutnya, proses kurasi dilakukan agar pelaku usaha yang sudah berkembang maupun yang sedang merintis sama-sama mendapat kesempatan memasarkan produknya.

Sebanyak 24 ribu tiket laga pembuka Piala Presiden 2026 antara Persib vs Arema FC di Si Jalak Harupat Bandung, ludes terjual
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TAGS   persib arema fc stadion si jalak harupat persib vs arema fc Maruarar Sirait turnamen pramusim Piala Presiden 2026

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