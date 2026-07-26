Bungkam Arema FC, Persib Pimpin Grup A Piala Presiden 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gol tunggal Uilliam Barros membawa Persib Bandung meraih kemenangan atas Arema FC dengan skor 1-0 pada pertandingan fase Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026) malam.

Kemenangan tersebut membuat Persib memimpin klasemen sementara Grup A dengan raihan tiga poin, unggul atas DPMM FC dan Tampines Rovers yang sebelumnya bermain imbang 2-2.

Pada pertandingan ini, pelatih Persib Igor Tolic langsung menurunkan sejumlah pemain anyar sebagai starter, yakni Gabriel Mutombo, Balsa Sekulic, Luka Menalo, dan Ikhwan Ali Tanamal.

Tim tamu sempat memberikan tekanan pada awal pertandingan. Namun, Persib perlahan mampu keluar dari tekanan dan mulai menguasai jalannya pertandingan.

Maung Bandung memecah kebuntuan pada menit ke-23 melalui Uilliam Barros.

Gol bermula dari kerja sama Balsa Sekulic dan Berguinho yang mengalirkan bola ke dalam kotak penalti sebelum diselesaikan Barros untuk membawa Maung Bandung unggul 1-0.

Setelah gol tersebut, pertandingan berlangsung semakin sengit. Bek Persib Gabriel Mutombo sempat menerima kartu kuning akibat pelanggaran yang dilakukannya.

Meski kedua tim berusaha menciptakan peluang tambahan, skor 1-0 untuk keunggulan Persib bertahan hingga turun minum.