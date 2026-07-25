Piala Presiden 2026: Adam Alis Tantang Eks Rekan Persib di Arema FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Adam Alis siap menantang rekan-rekannya di Arema FC pada pertandingan fase grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026) malam.

Di klub Singo Edan, ada dua rekannya yang dulu pernah satu lapangan dengan Adam Alis saat membela Persib. Mereka adalah Alfeandra Dewangga dan Robi Darwis.

Kedua pemain itu hengkang ke Arema FC di awal musim ini, setelah sebelumnya mempersembahkan gelar juara Persib dalam dua musim terakhir.

Kini ketiganya akan kembali reuni di atas lapangan, tetapi dengan seragam yang berbeda.

Adam mengatakan, menjelang pertandingan tak ada komunikasi khusus, baik dengan Dewangga atau Robi. Dia berusaha tetap profesional meskipun temannya itu kini jadi lawan di lapangan.

"Enggak ada (psywar), enggak ada say hello juga. Ya yang pasti saya juga banyak mengenal teman-teman lama di Arema, kan saya juga sebelumnya pernah main di sana dan di piala ini pernah menyumbangkan (gelar juara)," kata Adam di Bandung.

Baca Juga: Bos Persib Pastikan Mariano Peralta Gagal Tampil di Laga Pembuka Piala Presiden 2026

Pemilik nomor punggung 18 itu menantikan pertandingan yang diprediksi berjalan menarik. Terlebih, kedua tim sama-sama punya catatan prestasi yang mentereng dalam gelaran turnamen pramusim ini.

Adam juga antusias kembali bertemu dengan teman-temannya yang pernah berjuang bersama di Kota Bandung.