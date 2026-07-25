DPMM FC vs Tampines Rovers Buka Persaingan Grup A Piala Presiden, Sama-sama Bidik Kemenangan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persaingan Grup A Piala Presiden 2026 akan resmi dimulai melalui duel menarik antara DPMM FC (Bruinei Darussalam) menghadapi Tampines Rovers FC (Singapura).

Pertandingan pembuka grup dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Sabtu (25/7/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertemuan dua klub papan atas Asia Tenggara ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang kompetitif.

Selain sama-sama menjadikan turnamen sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi domestik, kedua tim juga datang dengan ambisi meraih hasil maksimal sejak laga perdana.

Pelatih Tampines Rovers, Nazri Nasir, mengatakan timnya baru memulai masa pramusim pada awal Juli sehingga fokus utama saat ini adalah meningkatkan kondisi fisik pemain sekaligus membangun identitas permainan.

"Kami baru memulai pramusim sejak awal Juli. Fokus utama kami adalah meningkatkan kebugaran pemain sekaligus menanamkan gaya bermain yang kami inginkan. Kami menghormati lawan, tetapi fokus kami tetap pada perkembangan tim sendiri," kata Nazri di Bandung.

Meski berstatus pramusim, Nazri menegaskan setiap pertandingan tetap memiliki arti penting bagi timnya.

"Semua tim datang dengan misi untuk menang. Kami juga ingin menang, tetapi yang terpenting adalah menunjukkan gaya bermain kami kepada para pencinta sepak bola," ujarnya.