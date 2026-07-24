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Arema FC Pasang Target Juara di Piala Presiden 2026

Jumat, 24 Juli 2026 – 16:45 WIB
Arema FC Pasang Target Juara di Piala Presiden 2026 - JPNN.com Jabar
Pelatih Arema FC Marcos (kiri) dalam konferensi pers Piala Presiden di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Jumat (24/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Arema FC datang ke Bandung dengan ambisi gelar juara Piala Presiden 2026.

Klub berjuluk Singo Edan itu akan menghadapi Persib Bandung di laga perdana turnamen pramusim yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026).

Musim lalu, Arema tersingkir di fase grup. Sebagai juara bertahan, Singo Edan gagal melaju ke semifinal setelah hanya meraih satu poin dari dua laga: imbang 2-2 melawan Liga Indonesia All-Stars dan kalah 0-4 dari Oxford United.

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Pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan, musim ini dia melihat tim-tim kuat yang berlaga di Piala Presiden. Selain Persib Bandung, ada juga DPMM FC dan Tampines Rovers.

"Kita tahu ya kompetisi ini sulit, lebih banyak tim-tim juga. Sampai sekarang kita bisa persiapan dengan baik, dan semoga kita bisa digunakan kompetisi ini untuk persiapan juga buat Super League," kata Marcos dalam konferensi pers Piala Presiden di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Jumat (24/7).

Tim asal Kota Malang itu punya catatan prestasi yang mentereng selama Piala Presiden bergulir.

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Mereka meraih gelar juara pertama kali di tahun 2017, dan jadi kampiun lagi di tahun 2019, 2022, dan 2024.

Musim lalu, juara Piala Presiden diraih oleh tim tamu asal Thailand, Port FC.

Arema FC termotivasi untuk bisa merebut juara Piala Presiden 2026. Optimistis mengalahkan Persib di laga perdana.
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TAGS   arema fc singo edan piala presiden pelatih arema fc turnamen pramusim marcos santos juara bertahan piala presiden

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