Lawan Arema Tanpa 7 Pemain, Pelatih Persib Igor Tolic Janji Sajikan Permainan Terbaik
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung bakal tampil tanpa tujuh pemain saat menghadapi laga perdana Piala Presiden Elite melawan Arema FC.
Turnamen pramusim itu bakal digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026).
Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, timnya sudah melakukan persiapan untuk pertandingan besok malam. Walaupun tak menargetkan gelar juara, skuad Maung Bandung tetap serius menatap laga demi laga itu.
"Persiapan untuk turnamen berjalan dengan baik. Kami mempersiapkan diri untuk pertandingan-pertandingan ini sebaik mungkin sesuai kemampuan kami," kata Igor dalam konferensi pers di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Jumat (24/7).
Pangeran Biru akan melakoni laga perdana ini tanpa diperkuat tujuh pemainnya yang sedang membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia.
Mereka di antaranya, Marc Klok, Beckham Putra, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reijnders, Thom Haye, dan Saddil Ramdani.
Meski tidak diperkuat sejumlah pemain inti, Igor bertanggung jawab untuk keseriusan pemain di turnamen ini.
"Kami kehilangan beberapa pemain, tapi kami merasa bertanggung jawab pada para pendukung. Para Bobotoh yang akan membeli tiket dan datang ke pertandingan untuk mendukung tim. Jadi, kami harus menurunkan tim yang terbaik dan menampilkan permainan terbaik yang memungkinkan saat ini," tuturnya.
Begini persiapan Persib Bandung menjelang laga perdana melawan Arema FC di turnamen pramusim Piala Presiden Elite 2026.
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