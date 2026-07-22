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JPNN.com Jabar Olahraga Ada 'Bisikan' Berguinho di Balik Transfer Peralta ke Persib

Ada 'Bisikan' Berguinho di Balik Transfer Peralta ke Persib

Rabu, 22 Juli 2026 – 19:19 WIB
Ada 'Bisikan' Berguinho di Balik Transfer Peralta ke Persib - JPNN.com Jabar
Gelandang Persib Rosembergne "Berguinho" da Silva berlatih di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa (15/7/2025). Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kedatangan Mariano Peralta sebagai pemain baru Persib Bandung disambut baik oleh para penggawa tim.

Berguinho adalah salah satu pemain yang siap menyambut Peralta saat tiba di Bandung. Hubungan emosional keduanya sudah terjalin saat masih sama-sama berseragam Borneo FC di musim 2024/25.

"Saya sangat senang, dia teman saya, saudara saya di sepak bola, saudara yang saya dapatkan dari sepak bola dan saya sangat senang karena dia bisa datang ke sini," lata Berguinho di Bandung, Rabu (22/7/2026).

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Selama saga transfer berlangsung, Berguinho mengakui ada komunikasi yang terjalin antara dia dengan Peralta.

Peralta banyak bertanya soal kemungkinannya bergabung dengan Persib, termasuk dengan atmosfer sepak bola di Bandung.

"Kami saling memotiviasi satu sama lain, kami saling menyelamati atas kemenangan, atas gol-gol dan kami sempat bicara sedikit tentang tempat ini (Persib). Dia sangat antusias, sangat ingin datang ke sini. itu yang selalu kami bicarakan," ujarnya.

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Berguinho juga terus mendorong rekannya itu agar bisa menerima pinangan klub berjuluk Maung Bandung.

"Saya bicara 'ayo datanglah, karena di sini kami akan bahagia', dan tentu saya sangat senang hal itu terwujud," ungkapnya.

Berguinho siap menyambut Mariano Peralta sebagai pemain anyar Persib Bandung. Begini kalimat yang disampaikan sebelum Peralta meneken kontrak.
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TAGS   persib pemain baru persib winger persib bursa transfer persib mariano peralta berguinho eks borneo fc

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