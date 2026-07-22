Jamin Keselamatan Atlet Porprov Jabar 2026, KONI Depok Gandeng BPJS Ketenagakerjaan dan Eka Hospital

jabar.jpnn.com, DEPOK - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok memastikan perlindungan keselamatan serta kesehatan para atlet menjadi salah satu prioritas utama menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.

?Sebagai langkah konkret, sebanyak 744 atlet yang dipersiapkan untuk berlaga dalam ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi tersebut kini telah resmi terdaftar dan terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

?Ketua KONI Kota Depok, Heri Suprianto, menyatakan bahwa pemberian jaminan perlindungan ini bertujuan agar para atlet mendapatkan penanganan medis yang cepat dan tepat apabila mengalami cedera, baik selama masa latihan intensif maupun saat bertanding di lapangan.

?"Kami dalam melindungi atlet itu juga maksimal. Karena hampir 744 atlet itu kita cover BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, kami sungguh-sungguh memperhatikan jangan sampai mereka cedera. Kalau mereka cedera, semaksimal mungkin bisa ditangani secara cepat," ujar Heri dalam keterangan resminya.

?Guna mengoptimalkan penanganan medis, KONI Kota Depok juga menjalin kerja sama strategis dengan Eka Hospital.

Melalui kemitraan ini, setiap atlet yang mengalami cedera olahraga dapat langsung ditangani oleh dokter spesialis tanpa harus melalui proses administrasi yang rumit dan panjang.

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?Heri menambahkan, jumlah peserta yang terlindungi diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai sekitar 1.000 orang seiring dengan masuknya para pelatih ke dalam skema jaminan tersebut.

?Mengenai durasi jaminan, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja ini berlaku khusus untuk kebutuhan Porprov Jabar 2026, mencakup masa persiapan, pelaksanaan pertandingan, hingga pascamenjalani kejuaraan yang berlangsung hingga Desember 2026.