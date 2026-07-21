100 Hari Menjelang Porprov Jabar 2026: KONI Kota Depok Kejar Target Masuk 10 Besar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Memasuki kurun waktu 100 hari menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok memastikan seluruh tahapan persiapan kontingen maupun kepanitiaan berjalan sesuai dengan rencana (on the track).

Ketua KONI Kota Depok, Heri Suprianto, menyampaikan bahwa Kota Depok memiliki dua peran utama pada ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi tersebut, yakni sebagai tuan rumah penyelenggara sekaligus pengirim kontingen atlet.

"Untuk Porprov 2026 ini, Kota Depok memiliki dua fokus kegiatan. Pertama, sebagai pelaksana tuan rumah, dan kedua, persiapan pemberangkatan kontingen yang akan bertanding di enam kota pendukung serta satu kabupaten pendamping di Sukabumi," ujar Heri di Depok.

Heri menjelaskan, sejauh ini persiapan teknis pelaksanaan maupun program pembinaan atlet berjalan baik tanpa kendala berarti.

Rangkaian program latihan intensif hingga uji coba (try out) telah dijalankan oleh para atlet dari berbagai cabang olahraga.

Sejumlah atlet asal Kota Depok dilaporkan telah berpartisipasi dalam ajang kejuaraan tingkat Asia Tenggara, Asia, hingga internasional sebagai bagian dari pematangan performa menuju Porprov.

"Artinya, perkembangan performa para atlet menunjukkan progres yang sangat positif. Kesiapan atlet cukup menjanjikan, dan kami optimistis target untuk menembus posisi 10 besar dapat tercapai," tutur Heri.

Guna memaksimalkan potensi raihan medali emas, KONI Kota Depok menerapkan pendekatan sains olahraga (sport science) melalui pendampingan fisik secara terukur.