Bandung Jadi Penutup Soccer for Equallity 2026, Bawa Misi Besar untuk Anak Perempuan NTT

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bandung resmi menjadi tuan rumah babak final sekaligus puncak rangkaian turnamen nasional sepak bola inklusif tingkat nasional, Soccer for Equality 2026.

Turnamen ini menjadi panggung kompetisi sepak bola inklusif serta gerakan solidaritas nasional untuk mendukung akses pendidikan dan kesempatan yang setara bagi anak-anak, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rangkaian Soccer for Equality 2026 dimulai di Jabodetabek (16-17 Mei 2026), berlanjut ke Malang (30-31 Mei 2026), Balikpapan (13-14 Juni 2026), Makassar (4-5 Juli 2026), dan mencapai puncaknya di Bandung pada 18-19 Juli 2026 sebagai kota penutup.

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Total terdapat 173 tim dengan 32 di antaranya adalah tim sepak bola perempuan dari usia 10-12 tahun.

Di balik kemeriahan turnamen Soccer for Equality 2026, tersimpan misi sosial yang mendesak bagi kesejahteraan anak perempuan di NTT.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah di Nusa Tenggara Timur pada 2024 baru mencapai sekitar 8,38 tahun, masih tertinggal dari rata-rata nasional sebesar 9,22 tahun.

Kondisi ini kian diperparah oleh tingginya angka perkawinan anak dan diskriminasi berbasis gender yang terus menjadi penghalang besar bagi anak perempuan untuk meraih masa depan.

"Sepak bola adalah ruang yang setara. Di lapangan, tidak ada batasan siapa yang boleh bermimpi atau menunjukkan kemampuan. Melalui Soccer for Equality, kami ingin memastikan lebih banyak anak perempuan memiliki kesempatan berpartisipasi dalam olahraga, termasuk sepak bola yang selama ini identik dengan laki-laki. Kami ingin mereka tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, berani memimpin, dan yakin bahwa mereka mampu meraih cita-citanya," kata Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti saat ditemui di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, dikutip Senin (20/7).