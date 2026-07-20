Bos Persib Harapkan Piala Presiden Jadi Debut Mariano Peralta

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung resmi memperkenalkan MVP Super League musim lalu Mariano Peralta sebagai pemain barunya.

Kehadiran pemain berpaspor Argentina itu diyakini mampu menambah daya gedor Maung Bandung di sektor lini serang.

Musim lalu, Peralta sukses mencetak 20 gol dan 14 assist. Meski gagal mengantarkan Borneo FC meraih juara, tetapi kontribusi pemain berusia 28 tahun itu tetap perlu diperhitungkan,

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar mengatakan, pengumuman Peralta sebagai pemain baru Persib tidak cuma menggembirakan dirinya, tapi juga seluruh Bobotoh yang ada di Indonesia.

Maung Bandung akhirnya berhasil memboyong pemain yang sebelumnya dikaitkan dengan klub rivalnya, Persija Jakarta.

"Ini sangat menggembirakan. Ini berita besar ya daripada berita-berita yang sebelumnya. Alhamdulillah Peralta sudah masuk dengan Persib, sudah resmi," kata Umuh di Bandung, Senin (20/7/2026).

Saat ini, Peralta dikabarkan masih ada di negaranya. Pemain tersebut dijadwalkan tiba di Indonesia pada pekan ini dan akan langsung menjalani sesi latihan bersama tim.

Umuh juga memastikan, Peralta akan menjalani debutnya dengan Persib di turnamen pramusim Piala Presiden yang dimulai Sabtu (25/7).