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JPNN.com Jabar Olahraga Meriah! Ribuan Warga Depok Berburu Doorprize di Nobar Final Piala Dunia 2026

Meriah! Ribuan Warga Depok Berburu Doorprize di Nobar Final Piala Dunia 2026

Senin, 20 Juli 2026 – 09:00 WIB
Meriah! Ribuan Warga Depok Berburu Doorprize di Nobar Final Piala Dunia 2026 - JPNN.com Jabar
Potret ribuan warga ikuti nobar final Piala Dunia 2026 di Alun-alun Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan warga memadati kawasan Alun-Alun Kota Depok di Grand Depok City (GDC) untuk menyaksikan nonton bareng (nobar) laga puncak final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan tim nasional Spanyol dan Argentina.

Rangkaian kegiatan nobar tersebut dimulai sejak Minggu (19/7) pukul 22.00 WIB.

Untuk menambah keseruan acara, penyelenggara menghadirkan panggung hiburan musik serta membagikan beragam hadiah hiburan (doorprize) menarik bagi masyarakat yang hadir.

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Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga memfasilitasi antusiasme warga dengan menyediakan fasilitas layar berukuran besar di area terbuka, sehingga para penonton dapat menikmati pertandingan laga pamungkas tersebut secara nyaman.

Antusiasme tinggi ditunjukkan oleh para warga dari berbagai wilayah di Kota Depok.

Salah seorang warga Cilodong, Deni, mengaku sengaja datang memboyong rombongannya demi merasakan atmosfer keseruan nobar bersama warga lainnya.

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"Saya datang dari Cilodong, satu rombongan sekitar 12 orang. Memang sengaja datang ke sini untuk menyaksikan laga final ini. Karena di sini ramai, jadi terasa euforianya," ujar Deni di lokasi acara.

Deni menambahkan bahwa dirinya mengunggulkan tim Matador dalam perebutan trofi bergengsi tahun ini.

Ribuan warga memadati Alun-alun Kota Depok di GDC untuk menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina
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TAGS   pemkot depok nonton bareng piala dunia 2026 nobar piala dunia alun-alun kota depok kota depok

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