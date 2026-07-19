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Bukan Persija! Mariano Peralta Resmi Gabung Persib

Minggu, 19 Juli 2026 – 22:00 WIB
Bukan Persija! Mariano Peralta Resmi Gabung Persib - JPNN.com Jabar
Pengumuman Mariano Peralta sebagai pemain baru Persib Bandung melalui manekin jersei di Saung Angklung Udjo, Kota Bandung, Minggu (19/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Teka-teki rumor pemain asing Mariano Peralta akhirnya terjawab.

Setelah sempat dikabarkan bergabung dengan Persija Jakarta, Peralta dipastikan berseragam Persib Bandung untuk dua musim ke depan.

Hal ini dipastikan setelah pengumuman perekrutan Mariano Peralta oleh manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) dalam sebuah acara di Saung Angklung Udjo, Kota Bandung, Minggu (19/7/2026).

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Pengumuman pemain baru itu disampaikan oleh Komisaris PT PBB Kuswara S Taryono, Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Erwan Setiawan, Komisaris PT PBB Umuh Muchtar, dan Owner Saung Angklung IUdjo Taufik Udjo.

Seremonial pengumuman dilakukan dengan membuka manekin jersei Persib bertuliskan "Peralta".

Hal ini memastikan Persib sudah mengikat Peralta untuk musim depan.

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Mariano Ezequiel Peralta Bauer merupakan penyerang sayap yang dikenal memiliki kecepatan, mobilitas tinggi, serta kemampuan eksplosif dalam menyerang ruang dan membongkar pertahanan lawan. 

Selain piawai menciptakan peluang, ia juga memiliki penyelesaian akhir yang efektif dan konsisten.

Mengejutkan! bukan Persija, Mariano Peralta resmi bergabung dengan klub Persib Bandung untuk dua musim ke depan.
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