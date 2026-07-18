Igor Tolic Sampaikan Pesan Penting untuk Bobotoh Persib Soal Kepergian Frans Putros

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung dipastikan segera mencari pengganti Frans Putros, pasca pemain Irak tersebut meninggalkan tim.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan manajemen dan tim pelatih masih aktif bergerak di bursa transfer guna mencari sosok pengganti bek Timnas Irak tersebut.

Frans Putros resmi berpisah dengan Persib setelah kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan dalam negosiasi perpanjangan kontrak. Padahal, Maung Bandung sebelumnya berupaya mempertahankan pemain berusia 33 tahun itu usai menjadi salah satu pilar penting dalam keberhasilan Persib menjuarai Super League 2025/2026.

Menanggapi kepergian Putros, Igor memastikan Persib sudah menyiapkan langkah untuk menambah kekuatan di lini belakang.

Ia mengatakan proses pencarian pemain masih berlangsung karena bursa transfer belum ditutup.

"Ya, ya, ya. Kami semua masih mencari, bursa transfer masih terbuka. Jadi kami akan mencari, jangan khawatir, kami mencari cara untuk meningkatkan tim," kata Igor saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), dikutip Sabtu (17/7/2026).

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Juru taktik asal Kroasia itu mengungkapkan proses perekrutan pemain tidak selalu dapat diketahui publik. Menurutnya, banyak tahapan negosiasi yang memang berjalan secara tertutup hingga mencapai kesepakatan.

"Saya tahu banyak hal dilakukan dengan cara yang tidak diketahui orang lain, dan memang bursa transfer seperti itu," ujarnya.