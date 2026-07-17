Frans Putros Tinggalkan Persib, Igor Tolic: Minta Bobotoh Hormati Keputusan Pemain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung resmi berpisah dengan salah satu pemain asingnya, Frans Putros.

Putros diumumkan hengkang setelah proses negosiasi perpanjangan kontrak tidak menemui kesepakatan.

Pemain kelahiran Aarhus, Denmark itu hengkang setelah membela negaranya, Irak, tampil di Piala Dunia 2026 dan ikut membawa Persib juara Super League 2025/26.

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Selain negosiasi perpanjangan kontrak yang gagal mencapai kesepakatan, ada faktor lain yang membuat Putros memutuskan hengkang dari Persib.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, Putros merupakan pemain yang sangat berkualitas dan telah mencatatkan sejarah sebagai pemain aktif Persib pertama yang tampil di ajang Piala Dunia.

"Saya ingin katakan bahwa kami melewati waktu yang luar biasa tahun lalu bersama Frans. Dia adalah pemain favorit kami, dia orang yang sangat baik. Pertama kalinya seseorang dari Persib pergi ke Piala Dunia, jadi itu adalah hal besar bagi klub," kata Igor saat ditemui seusai memimpin sesi latihan di lapangan pendamping Stadion GBLA, Jumat (17/7/2026).

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Igor menuturkan, banyak hal terjadi pada Frans Putros setelah berakhirnya musim 2025/2026.

Selain tampil di Piala Dunia, Putros juga baru dikaruniai seorang anak yang membuat kehidupan pribadinya berubah.



"Secara pribadi, dia juga baru saja dikaruniai seorang putra, jadi banyak hal, banyak hal baik yang terjadi," ucap dia.