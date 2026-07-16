Persib Resmi Berpisah dengan Frans Putros

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek tengah, Frans Putros, resmi meninggalkan Persib Bandung, setelah tampil di Piala Dunia 2026.

Tidak menemui kesepakatan antara manajemen PT Persib Bandung Bermartabat dengan pemain, membuat kerja samanya terputus di awal musim ini.

Pemain asal Irak itu sebelumnya tampil membela negaranya dalam gelaran FIFA World Cup di Amerika. Langkah Singa Mesopotamia pun harus berhenti di babak penyisihan grup.

Baca Juga: Igor Tolic Sebut Gakuto Notsuda Bawa Dampak Positif untuk Persib

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan, Persib sebenarnya berupaya mempertahankan Putros.

Proses negosiasi untuk memperpanjang kontrak pemain pun sudah dilakukan, mengingat Putros hanya diikat satu musim saja sejak awal didatangkan.

Namun, setelah melalui pembahasan secara profesional, kedua belah pihak belum berhasil mencapai kesepakatan baru.

Baca Juga: Igor Tolic Ungkap Alasan di Balik Perekrutan Gakuto Notsuda ke Persib

"Sejak masa kontraknya berakhir, kami telah melakukan negosiasi ulang dengan pihak Putros. Namun, hingga proses tersebut selesai, kesepakatan baru belum dapat tercapai. Dengan penuh rasa hormat, Persib dan Frans Putros sepakat untuk mengakhiri kebersamaan ini," kata Adhitia, dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Meski hanya berlangsung selama satu musim, perjalanan Putros bersama Persib meninggalkan jejak yang bermakna.