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JPNN.com Jabar Olahraga Persib Resmi Berpisah dengan Frans Putros

Persib Resmi Berpisah dengan Frans Putros

Kamis, 16 Juli 2026 – 19:25 WIB
Persib Resmi Berpisah dengan Frans Putros - JPNN.com Jabar
Bek Persib, Frans Putros. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek tengah, Frans Putros, resmi meninggalkan Persib Bandung, setelah tampil di Piala Dunia 2026.

Tidak menemui kesepakatan antara manajemen PT Persib Bandung Bermartabat dengan pemain, membuat kerja samanya terputus di awal musim ini.

Pemain asal Irak itu sebelumnya tampil membela negaranya dalam gelaran FIFA World Cup di Amerika. Langkah Singa Mesopotamia pun harus berhenti di babak penyisihan grup.

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan, Persib sebenarnya berupaya mempertahankan Putros.

Proses negosiasi untuk memperpanjang kontrak pemain pun sudah dilakukan, mengingat Putros hanya diikat satu musim saja sejak awal didatangkan.

Namun, setelah melalui pembahasan secara profesional, kedua belah pihak belum berhasil mencapai kesepakatan baru.

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"Sejak masa kontraknya berakhir, kami telah melakukan negosiasi ulang dengan pihak Putros. Namun, hingga proses tersebut selesai, kesepakatan baru belum dapat tercapai. Dengan penuh rasa hormat, Persib dan Frans Putros sepakat untuk mengakhiri kebersamaan ini," kata Adhitia, dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Meski hanya berlangsung selama satu musim, perjalanan Putros bersama Persib meninggalkan jejak yang bermakna.

Persib Bandung melepas pemain yang berlaga di Piala Dunia, Frans Putros. Manajemen ungkap fakta yang sebenarnya.
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TAGS   persib bek tengah manajemen persib piala dunia 2026 igor tolic frans putros penggawa timnas irak pemain timnas irak pemain piala dunia

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