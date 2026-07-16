Catat, Jadwal Lengkap Piala Presiden 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Turnamen Piala Presiden Elite 2026 siap dimulai pada Sabtu (25/7/2026).

Sebanyak delapan tim bakal bertanding dalam laga pramusim menjelang Super League 2026/27.

Tahun ini, panpel menunjuk dua kota yang akan jadi tuan rumah Piala Presiden, yakni Bandung dan Surabaya.

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Di Bandung, pertandingan akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, karena Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang tengah dalam perbaikan rumput, dan Surabaya dilakukan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Yang menarik dari turnamen pramusim tahun ini, ada dua tim dari luar negeri ikut serta. Mereka adalah DPMM FC dari Brunei Darussalam dan Tampines Rovers asal Singapura.

Port FC, juara Piala Presiden musim lalu kembali bergabung dan bisa jadi ancaman untuk klub-klub lainnya.

Mereka akan terbagi ke dalam dua grup. Masing-masing terdiri dari empat klub dan akan bertanding untuk memperebutkan piala bergilir itu.

Grup A terdiri dari DPMM FC, Tampines Rovers FC, Persib Bandung, dan Arema FC. Grup B, PSMS Medan, Port FC, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta.