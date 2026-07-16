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Hadiah Juara Piala Presiden 2026 Ditambah Jadi Rp6 Miliar

Kamis, 16 Juli 2026 – 11:35 WIB
Hadiah Juara Piala Presiden 2026 Ditambah Jadi Rp6 Miliar - JPNN.com Jabar
Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden, Maruarar Sirait. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Piala Presiden Elite 2026 dipastikan akan dimulai pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Laga pembuka mempertemukan antara Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

"Piala Presiden akan dimulai tanggal 25 Juli ya, di Bandung antara Persib melawan Arema," kata Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden, Maruarar Sirait di Bandung, Rabu (15/7/2026).

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Ara menyebut tim dari Singapura yakni Tampines Rovers dan tim dari Brunei Darussalam, DPMM FC akan turut berlaga di Bandung. 

Sementara di Surabaya, tim yang akan berlaga yaitu Persebaya Surabaya, PSMS Medan, Persija Jakarta, dan tim asal Thailand yakni Port FC.

"Di Bandung ada Persib, ada Arema, ada dari Singapura, ada satu lagi dari Brunei. Di Surabaya ada Persebaya, PSMS Medan, sama Persija, sama Port dari Thailand," ungkapnya.

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Ara juga memastikan hadiah bagi juara Piala Presiden Elite 2026 akan ditambah dari yang semula Rp5,5 miliar menjadi Rp6 miliar.

"Hadiahnya kami naikin dari Rp5,5 miliar juara satu, jadi Rp6 miliar," pungkasnya. (mcr27/jpnn)

Maruarar Sirait mengungkapkan hadiah Piala Presiden 2026 untuk sang juara ditambah jadi Rp6 Miliar.

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

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TAGS   persib hadiah piala presiden Maruarar Sirait Piala Presiden 2026 piala presiden elite 2026

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